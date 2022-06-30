Президент Шри-Ланки попросит у Путина помощь в виде поставок нефти

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой о помощи в закупке нефти, передает местное издание Daily Mirror со ссылкой на источник, близкий к офису главы островного государства.

Ожидается, что на днях главы государств проведут телефонный разговор и обсудят возможность официального визита Раджапксы в Москвы.

Шри-Ланка столкнулась с небывалым по размерам топливным кризисом (в рамках крупнейшего экономического кризиса). На острове сложился острый дефицит топлива, который сохранится минимум до 10 июля – после этого числа Индия согласилась поставить острову четыре партии топлива при условии наличной оплаты.

Также правительство острова смогло закупить еще 7,5 тыс. тонн дизельного топлива у Индийской нефтяной компании Ланки – оно будет использоваться автомобилями экстренных служб.

Шри-Ланка сейчас не может себе позволить закупать топливо по рыночным ценам, государство уже задолжало за предыдущие поставки более $730 млн. Тем не менее, власти пытаются заключить новые соглашения о поставках с Катаром.