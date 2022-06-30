30 Июня 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
Коллаж, карта, неопределенные Херсонская и Запорожская области на Украине (2022) | Фото: Накануне.RU

Еще не поняли. 90% украинцев против территориальных уступок

89% жителей той части Украины, которая находится под контролем нынешнего режима в Киеве, против любых территориальных уступок ради мира с Россией. Об этом говорят результаты опроса, проведенного по заказу The Wall Street Journal и исследовательского института NORC при Чикагском университете.
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При этом 66% опрошенных верят в том, что ВСУ захватят обратно все территории, которые были освобождены после 24 февраля. А 53% - что ВСУ захватят еще и российский Крым. 81% против переговоров о том, чтобы отказаться хотя бы от претензий на Крым.

Результаты опроса свидетельствуют о той пропаганде, которая ведется на Украине. Местные СМИ внушают, что скоро произойдет перелом в пользу ВСУ, а Россия испугается западных санкций.

При этом характерно, что более чем половина опрошенных украинцев сказали, что потеряли на фронте знакомых или родственников, что свидетельствует об огромных потерях ВСУ. Но 78% довольны политикой Владимира Зеленского, который в угоду Британии и США максимально продлевает военное сопротивление, невзирая на потери.

В западных же СМИ материалы о неизбежности территориальных уступок в последние недели появляются все чаще. Так, Foreign Policy пишет, что Украине пора договориться с Россией, пока не поздно. А CNN сообщает, что в Вашингтоне уже начата дискуссия о потере Украиной территорий. Это предложение впервые было громко озвучено на ВЭФ в Давосе, где бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Запад должен отказаться от идеи руками Украины нанести военное поражение России и принудить ее пойти на территориальные уступки.

Теги: Украина, территория, уступки, опрос



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