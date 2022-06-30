30 Июня 2022
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Дети из Донбасса приехали в Пермь для участия в &quot;Университетских профильных образовательных сменах&quot; (2022) | Фото: Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин

В Пермь прибыла группа детей из Донбасса для участия в проекте Минпросвещения и Минобрнауки России

Первая группа подростков 12-17 лет из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) прибыла в Пермь для участия в пилотном проекте Минпросвещения и Минобрнауки России "Университетские профильные образовательные смены", об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

"Рано утром встретили долгожданных гостей – к нам приехали ребята из Донецкой и Луганской народных республик. Уставшие с дороги, но с улыбками и хорошим настроением. Дети проведут у нас две недели и станут участниками образовательной смены в педагогическом университете. Подготовили интересную программу с экскурсиями и поездками по краю. Позитивные эмоции и отдых сейчас им очень нужны. Всего проведем три таких смены для ребят из ДНР и ЛНР. Надеюсь, всем у нас понравится!", - говорится в сообщении главы региона.

По данным краевого правительства, программа образовательных смен сочетает в себе традиционную отрядную работу на знакомство и сплочение, культурно-просветительские мероприятия и профессиональные пробы. Ребята смогут посетить Технопарк универсальных педагогических компетенций и Кванториум. Также для них прочитают лекции представители краевого Государственного архива, Пермской синематики и Пермского педагогического университета.

Дети из Донбасса приехали в Пермь для участия в "Университетских профильных образовательных сменах"(2022)|Фото: Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин

Кроме того, для участников проведут обзорную экскурсию по Перми и Кунгуру, включая посещение Кунгурской ледяной пещеры. Организуют выезд на Пермскую кондитерскую фабрику, в музеи города и многое другое. Первая смена продлится 13 дней. Всего в течение лета запланировано провести три таких смены для ребят из ДНР и ЛНР.

Как рассказали в краевом Министерстве образования и науки, Пермский педуниверситет планирует принять 150 ребят. Мероприятия будут проходить под общим названием "Гордость России. Пермь-300". Соответствующая дополнительная общеразвивающая образовательная программа была разработана сотрудниками учебного заведения.

Напомним, ранее глава региона Дмитрий Махонин поручал профильным ведомствам оказывать необходимое содействие прибывающим в Прикамье вынужденным переселенцам, особенно несовершеннолетним. Проект "Университетские смены" Минпросвещения России и Минобрнауки России проходит с июня по август 2022 года, сроки устанавливаются графиком образовательных смен.

Теги: Университетские профильные образовательные смены, дети из ДНР и ЛНР, прибытие в Пермь, Дмитрий Махонин



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