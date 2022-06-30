30 Июня 2022
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РФ и Украина провели обмен пленными

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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
спецоперация на украине, военные, колонная, z (2022) | Фото: Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky

Лисичанск уверенно освобождают - посол ЛНР

Украинские войска вот-вот окажутся в Лисичанском котле, сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. Освобождение оставшейся территории ЛНР продвигается достаточно быстро.
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Он заявил, что территория крупнейшего на бывшей Украине нефтеперерабатывающего завода - Лисичанского полностью перешла под контроль союзных войск. После нескольких дней боев боевики бежали, бросив укрытия и технику.

Также завершена зачистка промзоны и окружающих застроек в районе Лисичанского завода резинотехнических изделий. Боевики пытались вырваться через северо-западную окраину Лисичанска, но колонна с командным составом 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ была обнаружена и попала под массированный обстрел артиллерии. Число погибших будет установлено после пересчета тел.

"Крышка Лисичанского котла вот-вот закроется. На сегодня все более-менее значимые транспортные артерии из Лисичанска и в Лисичанск контролируются войсками России и ЛНР. Находившаяся ранее под огневым контролем трасса Лисичанск - Артемовск теперь полностью перекрыта. Все попытки покинуть по ней образующийся Лисичанска котел теперь невозможны", - подытожил посол ЛНР.

Руководитель ассоциации "Военкор" Анатолий Матвейчук рассказал на "Первом канале", что "под Лисичанском – каша". Многие хотят сдаться, но заградотряды нацистов стреляют в спины, а иностранцам и терять нечего, так как в плену их могут казнить.

"Очень много нациков пытаются сдаться, и они это делают. Выходят группами. Начинают выходить – по ним начинают стрелять. Это огонь по тем людям, которые хотят прекратить сражение и сдаться в плен. И самое главное, что много наемников, которые боятся. Страшно им стало, когда вынесли уголовные дела в отношении наемников, в особенности из Англии. И они собираются драться", - сообщил Матвейчук.

Ранее сообщалось, что Киев с большим опозданием дал-таки команду на выход из Лисичанска и разослал темники СМИ "сушить" эту тему. Разгром ВСУ в Северодонецкой петле является запретной темой в украинских СМИ, которые скупо сообщают об "отходе" и невыгодности удержания этих территорий. Бегство ВСУ называют "мобильной обороной", "стратегической оборонной операцией" и тому подобными выражениями. Правда, подчиняющийся Киеву "луганский губернатор" Сергей Гайдай ежедневно отчитывается о тяжелом положении ВСУ в районе Лисичанска, но о бегстве не говорит ни слова.

Теги: ЛНР, Лисичанск, ВСУ



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