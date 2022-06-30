30 Июня 2022
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Политика Свердловская область
(2018) | Фото: Накануне.RU

Глава управления общественных связей УГМК получил мандат депутата ЗакСО

Стало известно, кому достанется вакантный мандат депутата Законодательного собрания Свердловской области.

По решению президиума политсовета регионального отделения "Единой России" мандат отойдет начальнику управления общественных связей УГМК Алексею Свалову. Решение об этом было принято сегодня.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного отделения партии, вердикт вынесли единогласно. Теперь решение будет направлено на согласование в президиум генсовета "ЕР".

В своем ответном слове Свалов поблагодарил коллег.

"Для меня это большая ответственность. И, со своей стороны, я сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие в полной мере", - пообещал он.

Напомним, мандат стал вакантным после того, как экс-глава Серова Владимир Анисимов сложил полномочия депутата ЗакСО.

Теги: Свалов, мандат, ЗакСО, депутат



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