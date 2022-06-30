Депутат ЗакСО Вячеслав Вегнер предложил скинуться на танк для спецоперации

Депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер призвал коллег помочь в проведении спецоперации и скинуться на танк. С такой инициативой депутат вышел после того, как в Госдуме прозвучало предложение направить на нужды армии страны средства, предназначенные для дивидендов членам совета директоров российских госкомпаний.

"Уважаемые коллеги, обращаюсь к вам - давайте перечислим свою однодневную зарплату на танк или покрышки для бронетранспортеров в зоне проведения спецоперации, которые очень необходимы, а также требуются квадрокоптеры. После этого, у нас будет полное право побуждать других к подвигам! Ну согласитесь, не всё ж время уважаемому мною Симановскому за всех мазу тянуть", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Напомним, это не первый случай, когда Вегнер открыто критикует своих коллег. Накануне депутат защитил директора Уральского компрессорного завода Дениса Тасакова, которого после объявления о забастовке потребовал уволить первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. По словам Вегнера, Арефьев сможет высказывать такие лозунги только после того, как "променяет свою зарплату в 400 тыс. на 30 тыс. и приедет работать на Компрессорный".