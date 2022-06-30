30 Июня 2022
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Экономика В России
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Сокращение ВВП за пять месяцев 2022 года составило 0,5% - Минэк

По итогам первых пяти месяцев 2022 года российская экономика потеряла примерно 0,5% ВВП относительно прошлого года. Это версия Минэкономразвития РФ.

Цифра сложилась из следующей динамики: рост на 5,7% в январе (в годовом исчислении), на 4,1% - в феврале, на 1,3% в марте, снижение в апреле на 2,8% и на 4,3% в мае. Оценка приводится в обзоре ведомства "О текущей ситуации в экономике", на документ ссылается "Интерфакс".

Минэк отмечает, что основные факторы снижения экономики – транспортно-логистические ограничения и сокращение внутреннего спроса.

В середине июня министр экономического развития Максим Решетников заявил, что экономика проходит кризис лучше, чем ожидалось, соответственно, прогнозы по падению ВВП по итогам года могут быть скорректированы.

Напомним, ранее базовый прогноз Минэкономразвития предусматривал падение ВВП в 2022 году на 7,8%, прогноз ЦБ – минус 8-10% по году. Стоит отметить, что наццели до 2030 года предусматривают ежегодный рост ВВП выше 3%.

Теги: ввп, рецессия, спад экономики, минэкономразвития, прогноз



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