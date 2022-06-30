30 Июня 2022
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Общество Свердловская область
Иннопром-2019 (2019) | Фото: Накануне.RU

В "Иннопроме-2022" впервые примут участие металлургические предприятия ДНР

Металлургические предприятия ЛДНР впервые примут участие в "Иннопроме", который пройдет в Екатеринбурге с 4 по 7 июля. Об этом сообщает пресс-служба Южного горно-металлургического комплекса ("ЮГМК"), под управлением которого находятся семь предприятий Донбасса.

Главной темой выставки станет "Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям". На ней, по словам гендиректора ООО "ЮГМК" Евгений Юрченко, планируется подписать соглашение для налаживания партнерских отношений с поставщиками и подрядчиками из РФ.

"В рамках курса на экономическую интеграцию металлургические предприятия Донбасса примут участие в международной промышленной выставке "Иннопром" и представят свою продукцию. Семь предприятий, расположенные в ДНР и ЛНР и находящиеся под управлением Южного горно-металлургического комплекса, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ, работают в нормальном режиме, обеспечены сырьем и энергоносителями, загружены основные агрегаты и оборудование", - говорится в сообщении.

Напомним, в этом году во время XII Международной промышленной выставки в качестве участников заявилось около 30 стран и 20 компаний только от Среднего Урала. Также ранее своими ожиданиями от "Иннопрома" в Екатеринбурге поделился председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Теги: Иннопром, ДНР, металлургическое предприятие



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