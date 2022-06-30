30 Июня 2022
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Происшествия Челябинская область
Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

Экс-руководителя аппарата омбудсменов Челябинской области оштрафовали за злоупотребление полномочиями

В Челябинске осудили экс-руководителя аппарата омбудсменов Татьяну Осипову за злоупотребление должностными полномочиями. Ей назначен штраф в размере 60 тыс. рублей.

По версии следствия, обвиняемая в 2021 году получила от четырех подчиненных работников часть премий в сумме 97 тыс. рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Осипова вину признала и возместила ущерб.

Напомним, Татьяны Осиповой уволилась после обысков в офисе уполномоченных. Исполняющим обязанности руководителя аппарата уполномоченных по правам человека, правам ребенка, защите прав предпринимателей в Челябинской области назначена Елена Бабич.

Теги: Татьяна Осипова, суд, злоупотребления,



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