Скончался ректор Высшей школы сценических искусств Полянкин

Умер ректор Высшей школы сценических искусств Анатолий Полянкин.

Об этом сообщил ТАСС его адвокат. Полянкина не стало днём 29 июня в реанимации одной из столичных клиник.

Напомним, ранее Полянкин уволил Константина Райкина из Высшей школы сценического искусства (ВШСИ; ранее – Театральная школа Константина Райкина). О приказе ректора сообщил студсовет ВШСИ. В студсовете заявили о "неприемлемости" этого решения и призвали Рособрнадзор обратить внимание на ситуацию. В конце марта Полянкин приостановил деятельность заведения с 1 апреля по 1 июня 2022 г.

"Ранее ректор лишил Школу имени Константина Райкина, а затем своим приказом попытался приостановить учебный процесс в Школе. Анатолий Полянкин не только не согласовал этот перерыв с преподавательским составом, попечительским и студенческим советами школы, но и не озвучил своих дальнейших планов на восстановление "приостановленного" образовательного процесса. Лишь благодаря коллективному иску и решению суда, который поддержал нашу позицию, мы, может быть, сможем доучиться этот год и сдать экзамены", - говорится в заявлении судсовета.