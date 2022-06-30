30 Июня 2022
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Экономика В России
Коллаж, обвал нефти (2020) | Фото: Накануне.RU

В 2023-м доллар будет стоить 74,83 или 93 рубля – в зависимости от нефтяного эмбарго

Эксперты спрогнозировали динамику курса рубля в 2023 году с учетом грозящего России нефтяного эмбарго со стороны западных стран. Если стране удастся полностью переориентировать нефтяные потоки и продавать всю нефть, предназначенную Европе, другим покупателям, то за доллар будут давать около 74 руб. Это оптимистичный прогноз аналитиков "Ренессанс Капитал", на который ссылается РБК. В пессимистичном прогнозе Россия не сможет заместить закрывающийся европейский рынок и доллар будет стоить уже около 93 руб. Базовый же прогноз предполагает, что перенаправить на другие рынки удастся около 50% нефти, тогда курс рубля может составит около 83 руб. за доллар. Таким образом, волатильность нацвалюты сохранится – сейчас официальный курс на 20 руб. ниже, чем самый оптимистичный вариант.

Аналитики отмечают, что дисконт, с которым российская нефть Urals торгуется к марке Brent, скорее всего сохранится – это около 30 долларов. Также они полагают, что не слишком изменятся и цены на нефть – около $100-110 за баррель Brent до конца 2023 года.

А вот позиция ОПЕК будет весомым фактором изменения цен на нефть (и – как следствие – курса рубля). Евросоюз не сможет заместить российскую нефть американской или просто дождаться увеличения добычи в других странах. Потребуется переориентация нефтяных потоков из Азии, что невозможно сделать без участия ОПЕК.

Теги: курс рубля, доллар, цены на нефть, нефтяное эмбарго



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