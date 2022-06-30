30 Июня 2022
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Общество Свердловская область
кот, кошка (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге сотрудница колледжа похитила деньги у студентки, чтобы покормить своего кота

В Екатеринбурге женщина похитила деньги с чужой банковской карты. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, на днях в полицию обратилась 19-летняя студентка одного из колледжей и рассказала, что потеряла свою банковскую карту. Впоследствии, зайдя в мобильное приложение, она обнаружила несанкционированное списание 3,5 тысяч рублей. Девушка не смогла вспомнить где именно утеряла карту, но в мобильном банке отразились покупки, сделанные человеком, который ее нашел. Среди прочего похититель расплатился в магазине товаров для животных, где купил корм для кота.

Внимательно проанализировав видеозаписи с камер наблюдения, полицейские установили любителя шопинга за чужой счет: подозреваемой оказалась 53-летняя женщина, работающая поваром в кафе того же колледжа. Она пояснила, что нашла карточку на полу и решила воспользоваться ей, чтобы покормить своего пушистого питомца.

Несмотря на то, что женщина полностью возместила ущерб владелице карты, против нее возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража с банковского счета". Теперь екатеринбурженку ждет суд, до которого она будет находиться под подпиской о невыезде.

Теги: деньги, карта, кот, Екатеринбург



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