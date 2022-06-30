Китайский производитель Honor перестал поставлять телефоны в Россию

Китайский производитель смартфонов Honor, ранее принадлежавший компании Huawei, приостановил официальные поставки устройств в Россию. Об этом рассказал "Ведомостям" источник в одном из дистрибуторов электроники и подтвердил собеседник на телекомрынке, близкий к крупному оператору.

Официальных заявлений об уходе с российского рынка на фоне СВО Honor не делала. Но поставки устройств этого производителя в Россию прекратились еще в марте, знают оба собеседника. Сейчас китайская компания ищет партнеров в Армении, Грузии и уже достигла договоренности в Узбекистане, чтобы ввозить в Россию смартфоны с помощью параллельного импорта, уточнил один из них.

"Расширение сети дистрибуторов в странах СНГ может говорить о том, что Honor собирается возобновить поставки в Россию", – добавил он.

Работа с дистрибуторами в СНГ позволит компании снизить санкционные риски, объясняет гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров. Хотя потребительская электроника не подпадает под ограничения, китайские компании перестраховывались и ограничивали поставки в ожидании легализации параллельного импорта, добавляет он.

"Такой формат минимизации рисков для них с учетом возможных негативных последствий вторичных санкций выглядит максимально логичным. Снижать риски при работе с Россией и ограничивать поставки без каких-либо громких заявлений. Это сейчас политика многих китайских компаний", – говорит Бурмистров.

Напомним, ранее стало известно, что ритейлеры начинали ввозить электронику через параллельный импорт.