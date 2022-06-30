В Екатеринбурге сотрудник оператора сотовой связи за деньги предоставлял доступ к данным клиентов

30 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

РФ и Украина провели обмен пленными

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
коллаж, чиновник, министр, авто, машина, смартфон, телефон (2015) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге сотрудник оператора сотовой связи за деньги предоставлял доступ к данным клиентов

25-летний сотрудник офиса продаж одного из крупных сотовых операторов в Екатеринбурге был пойман на махинациях с SIM-картами клиентов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области, которые и пресекли противоправную деятельность.

Как пояснили в ведомстве, с 2020 года за денежное вознаграждение парень подменял в базах данных идентификационные номера SIM-карт клиентов, из-за чего потенциальные злоумышленники могли получать несанкционированный доступ к аккаунтам в банках или социальных сетях горожан. В отношении работника возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации с использованием своего служебного положения).

Накануне Ленинский районный суд признал екатеринбуржца виновным и назначил ему три года лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью в отрасли связи в течении одного года. Приговор вступил в законную силу.

Теги: Екатеринбург, оператор, сотовая связь, sim-карта



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Доставляем asus rt n11p в интернет-магазине бытовой техники и электроники www.mvideo.ru