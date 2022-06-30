В Екатеринбурге сотрудник оператора сотовой связи за деньги предоставлял доступ к данным клиентов

25-летний сотрудник офиса продаж одного из крупных сотовых операторов в Екатеринбурге был пойман на махинациях с SIM-картами клиентов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области, которые и пресекли противоправную деятельность.

Как пояснили в ведомстве, с 2020 года за денежное вознаграждение парень подменял в базах данных идентификационные номера SIM-карт клиентов, из-за чего потенциальные злоумышленники могли получать несанкционированный доступ к аккаунтам в банках или социальных сетях горожан. В отношении работника возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации с использованием своего служебного положения).

Накануне Ленинский районный суд признал екатеринбуржца виновным и назначил ему три года лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью в отрасли связи в течении одного года. Приговор вступил в законную силу.