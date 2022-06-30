ТМК получила национальную премию "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2022"

Трубная металлургическая компания (ТМК) стала лауреатом ежегодной Национальной премии в области экологических технологий "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2022". Проект AQA, реализуемый на двух предприятиях ТМК — Первоуральском новотрубном и Челябинском трубопрокатном заводах (ПНТЗ и ЧТПЗ) — и направленный на минимизацию воздействия производства на окружающую среду, победил в номинации "Строительство и эксплуатация очистных сооружений", сообщает пресс-служба ТМК.

В число претендентов на премию вошли компании, которые презентовали эффективные решения в области устойчивого развития в части технологической модернизации производства и его экологической безопасности, соответствия наилучшим доступным технологиям, рационального использования природных ресурсов, развития природоохранных программ и минимизации загрязнения окружающей среды. Проекты изучали эксперты из числа представителей федеральных органов власти, бизнес-сообщества, институтов развития и инвестиционных фондов, научных и природоохранных организаций, отраслевых союзов и ассоциаций.

Экспертный совет премии высоко оценил проект AQA, в рамках которого на ПНТЗ и ЧТПЗ запустили комплексы водоочистки AQA Генезис и AQA Кристалл. Объект AQA Генезис, инвестиции в запуск которого составили 520 млн рублей, обеспечивает "чистый" оборотный цикл водоснабжения трубопрокатного производства ПНТЗ для максимального снижения забора речной воды. Объект AQA Кристалл, в который инвестировано 750 млн рублей, направлен на снижение воздействия ЧТПЗ на окружающую среду путем исключения сбросов кислых стоков травильного производства в озеро Шелюгино.

"Хочется особо отметить высокий уровень представленных на конкурс проектов. Экспертному совету премии было сложно выбрать лучших. Определяя победителя в той или иной номинации, мы руководствовались критериями новизны, социальной и экономической значимости проекта, а также эффективностью с точки зрения охраны окружающей среды", — сказал председатель Комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии, заместитель председателя Общественного совета при Минприроды России, заслуженный эколог РФ, председатель Экспертного совета премии "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2022" Сергей Алексеев.

В рамках подведения итогов премии "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2022" состоялась стратегическая сессия "Экологическая модернизация в новых реалиях: непозволительная роскошь или осознанная необходимость?". На мероприятии с докладом выступила руководитель направления по климату – главный эколог ТМК Елена Михайлова. Она рассказала о приоритетах ТМК в новой экологической повестке 2022 года и поделилась опытом применения наилучших доступных технологий в области охраны окружающей среды.

"ТМК регулярно ставит перед собой новые цели по повышению экологических показателей производства и активно работает с местными сообществами, региональными властями и ведущими промышленными партнерами над внедрением новых природоохранных практик. Мы реализуем комплексные программы по целому ряду направлений — сокращение углеродного следа, эффективное использование и снижение потребления ресурсов, управление промышленными отходами. Особое внимание компания уделяет инициативам в области сохранения водных ресурсов и водоочистки. Доля оборотного снабжения на заводах компании в среднем практически 96%, и мы намерены улучшить этот показатель. Благодаря участию в премии "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР" мы не только демонстрируем свои подходы и решения, но и привлекаем внешнюю экспертизу для совершенствования наших проектов", — рассказала Елена Михайлова.