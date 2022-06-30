30 Июня 2022
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Осмотр автомобиля после ДТП в Серове (2022) | Фото: СУ СКР по Свердловской области

На Среднем Урале таксист-бесправник насмерть сбил ребенка и скрылся

На Среднем Урале автомобиль такси насмерть сбил ребенка. Водитель задержан.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось под вечер 29 июня в Серове: автомобиль "Дэу Нексия" наехал на малолетнего жителя города. В результате тот погиб, а водитель скрылся с места происшествия.

Как удалось установить, за рулем находился мужчина 1966 года рождения, который неофициально подрабатывал в такси. В момент инцидента он вез двух пассажиров. После столкновения шофер высадил их через 30 метров от места ДТП и уехал в неизвестном направлении.

Более того, оказалось, что ранее таксист и вовсе был лишен водительских прав за нарушение. Местонахождение автомобиля было установлено, после чего начались поиски самого водителя. Впоследствии он был задержан полицейскими.

Осмотр автомобиля после ДТП в Серове(2022)|Фото: СУ СКР по Свердловской области

Свою проверку по факту аварии также начал Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, проведен осмотр места инцидента и машины, в результате наезда которой погиб малолетний. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

Теги: таксист, ребенок, сбил, ДТП



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