На Среднем Урале таксист-бесправник насмерть сбил ребенка и скрылся

На Среднем Урале автомобиль такси насмерть сбил ребенка. Водитель задержан.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось под вечер 29 июня в Серове: автомобиль "Дэу Нексия" наехал на малолетнего жителя города. В результате тот погиб, а водитель скрылся с места происшествия.

Как удалось установить, за рулем находился мужчина 1966 года рождения, который неофициально подрабатывал в такси. В момент инцидента он вез двух пассажиров. После столкновения шофер высадил их через 30 метров от места ДТП и уехал в неизвестном направлении.

Более того, оказалось, что ранее таксист и вовсе был лишен водительских прав за нарушение. Местонахождение автомобиля было установлено, после чего начались поиски самого водителя. Впоследствии он был задержан полицейскими.

Свою проверку по факту аварии также начал Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, проведен осмотр места инцидента и машины, в результате наезда которой погиб малолетний. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии.