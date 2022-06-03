Украина фактически удерживает в заложниках экипаж 70 иностранных судов из 16 государств

Украина удерживает в заложниках экипаж 70 иностранных судов из 16 государств. Об этом Накануне.RU сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он подчеркнул, что Россия принимает весь комплекс мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства в акваториях Черного и Азовского морей.

По его данным, судна остаются заблокированным в портах Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южном. Из-а угрозы обстрела со стороны официального Киева и высокой минной опасности они не могут выйти в открытое море.

"В результате проведенного комплекса мероприятий силами ВМФ России устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь, в плановом порядке организовано восстановление портовой инфраструктуры. Вооруженными Силами РФ созданы необходимые условия для функционирования двух морских гуманитарных коридоров, представляющих собой безопасные полосы для движения судов: в Черном море (ежедневно с 08.00 до 19.00 (мск) – для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 139 миль и шириной 3 мили; в Азовском море (круглосуточно) – для выхода из порта Мариуполь протяженностью 115 миль и шириной две мили в направлении Черного моря", - говорится в сообщении.

Информация о гуманитарных коридорах ежедневно каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах на английском и русском языках.

Киевские власти продолжают всячески уклоняться от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода заблокированных судов в район сбора. При этом сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств.