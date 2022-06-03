Россия готова обеспечить вывоз украинского зерна через подконтрольные ей порты

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-1" заявил, что Россия готова обеспечить беспрепятственный вывоз украинского зерна через подконтрольные ей порты

"Мы обеспечим мирный провоз, мы гарантируем безопасность подходов к этим портам, мы обеспечим заход иностранных судов и их движение по Азовскому и Черному морю в любом направлении", - подчеркнул президент, добавив, что Россия не ставит никаких условий для этого. Также президент отметил, что заявления, что проблема продовольствия якобы связана с препятствием РФ по вывозу зерна с Украины является мифом. Россия гарантирует мирный проход судов с зерном с Украины после разминирования портов.

Путин также заявил о возможности вывоза украинского зерна из порта Бердянска или через территории разных стран, включая Белоруссию. Он добавил, что самый простой путь вывезти украинское зерно - через Белоруссию, но тогда надо снять санкции с Минска.

Глава государства напомнил, что проблемы на мировом рынке продовольствия начались в феврале 2020 года - в связи с пандемией коронавируса. Санкции против России усугубили ситуацию и новые санкции приведут к еще большему ухудшению положения - урожай будет скромнее, а цены будут ползти вверх

Путин также обратил внимание на тот факт, что "очень много судов застряло в украинских портах". Президент отметил, что десятки судов и экипажи "держат там в качестве заложников".