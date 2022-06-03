Россия ответными санкциями запретила въезд в страну 41 жителю Канады

Россия внесла 41 гражданина Канады в "стоп-лист", сообщили Накануне.RU в МИД РФ. Это ответная мера на санкции, введенные Отавой 8 мая в отношении руководства Минобороны России, военачальников и представителей деловых кругов.

Среди тех, кому запрещен въезд в нашу страну - высшие военные чиновники и руководители организаций, поддерживающие ультранационалистические силы на Украине.

В "стоп-лист" включены министр по делам ветеранов, замглавы Минобороны Канады Лоуренс Маколи, заместители главы оборонного ведомства по политическим вопросам Питер Хаммершмидт, по материально-техническим вопросам Трой Кросби, по финансовым вопросам Шери Кросби, по вопросам военной инфраструктуры и окружающей среды Роберт Чемберс. Кроме того, в список вошли заместители министра обороны Канады по связям с общественностью, по вопросам информационных обменов, науки и технологий, а также первый заместитель начальника Штаба национальной обороны Канады Франсес Аллен.

Кроме того, ограничения коснулись национального секретаря Канадского украинского конгресса (КУК) Касьяна Солтыкевича.