04 Июня 2022
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Экономика В России
&quot;Газпром нефть&quot; (2022) | Фото: &quot;Газпром нефть&quot;

В России утвердили стандарт мобильного оборудования для добычи нефти

Институт нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) утвердил единые отраслевые требования к мобильному оборудованию для добычи и подготовки углеводородов. Об этом Накануне.RU сообщили в компании "Газпром нефть", которая разрабатывала стандарт совместно с партнёрами.

По словам главы дирекции крупных проектов "Газпром нефти", генерального директора "Газпромнефть-Развития" Айдара Сарварова, создание единых требований к мобильному оборудованию откроет новые возможности для развития и даст ощутимый экономический эффект всей нефтегазовой отрасли.

"Портфель проектов "Газпром нефти" сейчас в большей степени сформирован из активов, находящихся в автономии, в труднодоступных районах со сложными климатическими условиями. На таких месторождениях мобильные и модульные решения уже помогают нам вводить объекты ранее запланированного срока", - отметил он.

Мобильные установки доставляют на промысел в максимальной заводской готовности и монтируют на месте. Это позволяет сократить сроки обустройства промыслов вдвое, сделать процесс более эффективным и экологичным. Такое оборудование можно разобрать и повторно использовать на других месторождениях.

Стандарт разработала "Газпром нефть" при участии крупных нефтегазовых компаний, проектных институтов, производителей оборудования и нефтесервисных подрядчиков. Нефтяным компаниям единые требования помогут обеспечить высокий уровень промышленной безопасности, а производителям – оптимизировать издержки.

(2022)|Фото: "Газпром нефть"

Теги: Газпром нефть, Айдар Сарваров, мобильная установка добычи нефти



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