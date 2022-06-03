04 Июня 2022
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Происшествия Челябинская область
скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

В Челябинске умер боксер, получивший травму в поединке на областных соревнованиях

В Челябинске в больнице умер боксер Ибрахим Хасанов. Он был госпитализирован 27 мая после боя на областных соревнованиях по боксу, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной Федерации бокса.

Он получил травму во время проведения полуфинальных поединков. На церемонии награждения спортсмену стало плохо. Ему оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в больницу. Врачи боролись за его жизнь шесть дней. Сегодня он умер.

Федерация бокса Челябинской области выражает соболезнования родным и близким боксера Хасанова Ибрахима. Семье спортсмена будет оказана помощь.

Сейчас по факту происшествия проводится внутренняя проверка. На время ее проведения отстранены личный тренер боксера, рефери и председатель судейской коллегии.

Теги: боксер, бой, травма, соревнования,



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