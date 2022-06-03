В Челябинской области девушка получила срок в воспитательной колонии за убийство сожителя матери

В Челябинской области несовершеннолетнюю девушку и жителя Троицкого района осудили за убийство мужчины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В декабре 2020 года осужденные в квартире в поселке Скалистый распивали спиртное с сожителем матери девушки. Они нанесли множество ранений мужчине ножом из-за личных неприязненных отношений.

Несовершеннолетнюю девушку приговорили к 8 годам в воспитательной колонии. Ее соучастник получил 14 лет колонии строгого режима.