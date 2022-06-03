04 Июня 2022
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Армия и ВПК За рубежом
Александр Лукашенко (2020) | Фото: Накануне.RU

Лукашенко заявил о "назревающем противостоянии" Зеленского и украинских военных

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и военными этой страны начинается серьезное противостояние.

"Польша – вы видите – и туда, и сюда: и примем беженцев, и не примем, и деньги дайте, и через нас деньги в Украину. Уже договорились до того, что западную Украину готовы оттяпать. Оттяпать не получится. Уже в Украине, по моим данным, между Зеленским и украинскими военными начинается серьёзное противостояние и конфликт. Там гибнут ребята военные. Они видят, на что способны и сколько могут воевать. А воевать дальше не смогут. Вы видите, Россия поменяла тактику", - цитирует Лукашенко "БелТА".

Александр Лукашенко отметил, что с украинской стороны скоро некому будет воевать, а территориальная оборона не заменит вооруженные силы, и военные это видят.

Теги: Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, Украина



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