В Прикамье электропоезд "Ласточка" получил повреждения при столкновении с железнодорожной техникой

В Пермском крае поезд "Ласточка" столкнулся укладываемой рельсошпальной решеткой и получил повреждения.

По информации местных СМИ, инцидент произошел на подъезде к Камской ГЭС 26 мая. Вагон "Ласточки" получил вмятины и царапины. Никто из пассажиров не пострадал.

По предварительным данным, к столкновению привело "безразличие руководителей ПМС-168 к вопросам обеспечения безопасности движения поездов и охраны труда".