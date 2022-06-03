04 Июня 2022
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войска радиационной, химической и биологической защиты РФ, радиация, химзащита, противогаз (2018) | Фото: 40.mchs.gov.ru

Завершен первый этап ликвидации опасных отходов на закрытом заводе "Усольехимпром"

Первый этап ликвидации опасных отходов на площадке закрытого завода "Усольехимпром" в Иркутской области завершен. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

С 1 июня в городе Усолье-Сибирское снят режим ЧС, передает РИА Новости.

Далее предстоит расчистить территорию для последующего строительства экотехнопарка и начала переработки опасных отходов. Первая очередь должна быть запущена ко второму кварталу 2023 года.

"Усольехимпром" – бывшее градообразующее предприятие Усолье-Сибирского. В городе сложилась тяжелая экологическая ситуация, поскольку объекты хранения опасных отходов находятся в аварийном состоянии.

Напомним, ранее в Росприроднадзоре заявили о необходимости госпрограммы по рекультивации территории завода "Усольехимпром", который был признан банкротом в 2017 году. Как отметила глава надзорного ведомства Светлана Радионова, в ином случае может произойти глобальная экологическая катастрофа, соизмеримая с аварией на ЧАЭС.

Теги: Усольехимпром, опасные отходы



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