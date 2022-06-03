В Прикамье девочка-подросток три дня блуждала по лесу, пока ее не нашли

04 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

США поставят Украине РСЗО HIMARS

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Приволжский ФО Пермский край
поиски ребенка, лес, полиция (2017) | Фото: Валерий Горелых

В Прикамье девочка-подросток три дня блуждала по лесу, пока ее не нашли

В Прикамье нашли живой и невредимой 14-летнюю жительницу поселка Красный Яр Гайнского муниципального района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ СКР по Пермскому краю.

Девочка 31 мая вышла из дома и направилась на работу к матери, но так и не дошла до нее. Родители сперва искали дочь самостоятельно, а 1 июня обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже. Поскольку ранее девочка из дома не уходила и причин для ее исчезновения не было, было возбуждено дело по статье убийство.

Участие в поисках ребенка принимали более 100 человек из числа сотрудников отдела криминалистики и территориального следственного отдела следственного управления, сотрудников ГУ МВД, МЧС региона, местных жителей, волонтеров поисковых организаций.

"Поздним вечером 2 июня 2022 года местный житель и родственники семьи выехали на болотоходе и пешком отправились на поиски девочки. Двигаясь от дома пропавшей по лесу пешком двое родственников громко разговаривали и звали девочку. Услышав их голоса она позвала на помощь и пошла навстречу к ним. После этого девочку на болотоходе вывезли из леса. Ребенок был доставлен врачам и осмотрен. Девочка рассказала, что перед тем как пойти на работу к маме, зашла в лес, собирала цветы и заблудилась", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление обстоятельств исчезновения несовершеннолетней. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги: девочка, подросток, спасатели, поиск



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети