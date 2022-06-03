В Прикамье девочка-подросток три дня блуждала по лесу, пока ее не нашли

В Прикамье нашли живой и невредимой 14-летнюю жительницу поселка Красный Яр Гайнского муниципального района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ СКР по Пермскому краю.

Девочка 31 мая вышла из дома и направилась на работу к матери, но так и не дошла до нее. Родители сперва искали дочь самостоятельно, а 1 июня обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже. Поскольку ранее девочка из дома не уходила и причин для ее исчезновения не было, было возбуждено дело по статье убийство.

Участие в поисках ребенка принимали более 100 человек из числа сотрудников отдела криминалистики и территориального следственного отдела следственного управления, сотрудников ГУ МВД, МЧС региона, местных жителей, волонтеров поисковых организаций.

"Поздним вечером 2 июня 2022 года местный житель и родственники семьи выехали на болотоходе и пешком отправились на поиски девочки. Двигаясь от дома пропавшей по лесу пешком двое родственников громко разговаривали и звали девочку. Услышав их голоса она позвала на помощь и пошла навстречу к ним. После этого девочку на болотоходе вывезли из леса. Ребенок был доставлен врачам и осмотрен. Девочка рассказала, что перед тем как пойти на работу к маме, зашла в лес, собирала цветы и заблудилась", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление обстоятельств исчезновения несовершеннолетней. Расследование уголовного дела продолжается.