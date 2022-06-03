РАН планирует открыть в Екатеринбурге Уральский дом ученых

Уральский дом ученых появится в Екатеринбурге. Он будет создан Российской академией наук.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, проект создания такого дома губернатор Евгений Куйвашев и президент РАН Александр Сергеев обсудили на полях Общего собрания членов академии наук в Москве. В этом году в программу включена церемония вручения Демидовских премий – награды Свердловской области выдающимся ученым.

По словам Куйвашева, Уральский дом ученых будет специализироваться на конгрессно-выставочной, инновационной и научно-образовательной деятельности. Как отметил Сергеев, создание дома станет настоящим подарком к 300-летию, которое Российская академия наук отметит в 2024 году – сразу на следующий год после 300-летнего юбилея Екатеринбурга.

Разместить Уральский дом ученых планируется в трехэтажном здании блока общего назначения Института электрофизики УрО РАН.