04 Июня 2022
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Наука и техника Свердловская область Уральский ФО В России
урфу, нанолаборатория, микроскоп, исследование, ученый, наука (2012) | Фото:Накануне.RU

РАН планирует открыть в Екатеринбурге Уральский дом ученых

Уральский дом ученых появится в Екатеринбурге. Он будет создан Российской академией наук.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, проект создания такого дома губернатор Евгений Куйвашев и президент РАН Александр Сергеев обсудили на полях Общего собрания членов академии наук в Москве. В этом году в программу включена церемония вручения Демидовских премий – награды Свердловской области выдающимся ученым.

По словам Куйвашева, Уральский дом ученых будет специализироваться на конгрессно-выставочной, инновационной и научно-образовательной деятельности. Как отметил Сергеев, создание дома станет настоящим подарком к 300-летию, которое Российская академия наук отметит в 2024 году – сразу на следующий год после 300-летнего юбилея Екатеринбурга.

Разместить Уральский дом ученых планируется в трехэтажном здании блока общего назначения Института электрофизики УрО РАН.

Теги: ученые, РАН, Екатеринбург



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