Прокуратура проверит 38 000 литров едкой жидкости, найденной у реки на Урале

Прокуратура Ревды организовала проверку после публикации местных СМИ о контейнерах с неизвестной едкой жидкостью, найденных в селе Кунгурка. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Очевидцы сообщили, что в заброшенном коровнике неизвестные разместили 38 еврокубов (38 тыс. литров) с неопознанной жидкостью, имеющей едкий запах и, возможно, токсичной. При этом, вблизи протекает река Кунгурка, которая является притоком реки Чусовая.

Хранение этой жидкости около реки может оказаться нарушением законодательства в сфере охраны окружающей среды. В связи с этим прокуратура привлекла к проверке специалистов министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Ситуация находится на контроле ведомства.