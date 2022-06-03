Белоруссия готова быть "транзитным пунктом" украинского зерна на его пути в балтийские порты

Генсек ООН Антонио Гуттериш и президент Белоруссии Александр Лукашенко поговорили по телефону. Одной из тем стал вывоз зерна с территории Украины.

Подробности переговоров привёл близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого". Лукашенко заявил, что Белоруссия готова к поставкам украинского зерна в балтийские порты через свою территорию. Она готова оказывать всяческую помощь по его перевалке белорусским железнодорожным транспортом, выделив для этого необходимые мощности. Лукашенко предложил генеральному секретарю ООН за столом переговоров с участием представителей Беларуси, Украины и балтийских стран (готовых предоставить порты) урегулировать проблемы, которые есть в этой теме.

При этом главное, как было обозначено в разговоре, чтобы эти порты (Германии, Польши, балтийских стран, России) были открыты и для белорусских товаров. То есть, чтобы, создав условия для транзита украинского зерна, в портах, которые будут осуществлять его перевалку, была возможность грузить и товары из Белоруссии. Гутерриш попросил небольшую паузу в несколько дней, чтобы переговорить с руководством заинтересованных стран и определить условия поставок.