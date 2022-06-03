Замкомандира подразделения ДНР сообщил о похищении СБУ своей дочери

04 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

США поставят Украине РСЗО HIMARS

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество ДНР и ЛНР
СБУ, застенки, арест, хунта (2015) | Фото: kontrmaidan.ru/

Замкомандира подразделения ДНР сообщил о похищении СБУ своей дочери

Замкомандира одного из подразделений Народной милиции ДНР Владимир Демченко заявил о похищении своей дочери Службой безопасности Украины.

По словам офицера, о похищении ему сообщили в Telegram. Похитители преставились сотрудниками "сил специальных операций".

Демченко сообщил, что разговор длился почти 20 минут, сотрудники украинских спецслужб пытались склонить его к сотрудничеству.

"Разговора у нас не получилось. После этого они пропали", - сказал Демченко. По его словам, его дочери нет ни в СИЗО, ни в ИВС. По СБУ она также не проходит, пишет "МК".

Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело о захвате заложников. Как следует из сообщения ведомства, помимо дочери Демченко, похитили и его зятя.

В апреле сообщалось, что СБУ похитила в Николаеве сына депутата Баштанского райсовета Татьяны Мезиной, которая занималась распределением российской гуманитарной помощи местным жителям. Ранее СБУ похитила сына мэра Купянска.

Теги: днр, сбу, похищение, демченко



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети