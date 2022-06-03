Замкомандира подразделения ДНР сообщил о похищении СБУ своей дочери

Замкомандира одного из подразделений Народной милиции ДНР Владимир Демченко заявил о похищении своей дочери Службой безопасности Украины.

По словам офицера, о похищении ему сообщили в Telegram. Похитители преставились сотрудниками "сил специальных операций".

Демченко сообщил, что разговор длился почти 20 минут, сотрудники украинских спецслужб пытались склонить его к сотрудничеству.

"Разговора у нас не получилось. После этого они пропали", - сказал Демченко. По его словам, его дочери нет ни в СИЗО, ни в ИВС. По СБУ она также не проходит, пишет "МК".

Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело о захвате заложников. Как следует из сообщения ведомства, помимо дочери Демченко, похитили и его зятя.

В апреле сообщалось, что СБУ похитила в Николаеве сына депутата Баштанского райсовета Татьяны Мезиной, которая занималась распределением российской гуманитарной помощи местным жителям. Ранее СБУ похитила сына мэра Купянска.