04 Июня 2022
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Общество Челябинская область
Стройка (2021) | Фото: Накануне.RU

Два долгостроя в Челябинске будет достраивать компания из Москвы

В Челябинске достраивать жилые дома, расположенные в районе набережной реки Миасс, будет компания из Москвы "СК Дель-Мар".

Подрядчик был определен конкурсной комиссией регионального Фонда защиты прав участников долевого строительства. Компании предстоит достроить дома № 4 и 5.4, расположенных в границах улиц Шенкурской – Болейко – набережной реки Миасс – Братьев Кашириных.

Контракт планируется подписать с 14 июня. После этого компания приступит к строительно-монтажным работам.

Напомним, "СК Дель-Мар" будет достраивать проблемный дом в челябинском ЖК "Бриз". Речь идет о первой очереди строительства жилого дома № 4.

Теги: долгострой, дольщики,



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