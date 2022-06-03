Два долгостроя в Челябинске будет достраивать компания из Москвы

В Челябинске достраивать жилые дома, расположенные в районе набережной реки Миасс, будет компания из Москвы "СК Дель-Мар".

Подрядчик был определен конкурсной комиссией регионального Фонда защиты прав участников долевого строительства. Компании предстоит достроить дома № 4 и 5.4, расположенных в границах улиц Шенкурской – Болейко – набережной реки Миасс – Братьев Кашириных.

Контракт планируется подписать с 14 июня. После этого компания приступит к строительно-монтажным работам.

Напомним, "СК Дель-Мар" будет достраивать проблемный дом в челябинском ЖК "Бриз". Речь идет о первой очереди строительства жилого дома № 4.