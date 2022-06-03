04 Июня 2022
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Общество Свердловская область
карабин, оружие (2019) | Фото: СКР по Свердловской области

Жителю Камышлова грозит до 12 лет колонии за стрельбу в центре города 

В Камышлове местный житель предстанет перед судом по обвинению в стрельбе в центре города. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по региону, из охотничьего ружья обвиняемый целился в прохожих, а также повредил чужое имущество.

Инцидент произошел еще 5 февраля примерно между 18.30 и 19.15 на автомобильной стоянке по ул. Карла Маркса. Будучи в состоянии алкогольного опьянения недалеко от парка "Имени Чигрина" и от центральной площади, обвиняемый из хулиганских побуждений, ругаясь матом, стал угрожать трем не знакомым ему прохожим - двум мужчинам и одной женщине, стоявшим на автостоянке. Злоумышленник достал самозарядный охотничий карабин ОП СКС калибра 7.62x39 мм. и произвел не менее двух выстрелов в их сторону.

Этим же оружием обвиняемый выстрелил в автомобиль марки "Пежо 206", причинив хозяйке автомобиля значительный материальный ущерб.

"В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину в совершенных преступлениях признал частично, возместил вред, причиненный преступлением потерпевшей, в полном объеме", - сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело сразу по двум статьям - ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия, с применением оружия) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений) направлено в Камышловский районный суд. По первой статье гражданину грозит до 7 лет лишения свободы, по второй - до 5 лет.

Теги: Камышлов, ружье, стрельба



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