Двое детей утонули на рыбалке под Тюменью

В Тюменском районе двое детей: 10-летний мальчик и его шестилетний брат утонули в котловане во время рыбалки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Котлован находится в деревне Решетниково, недалеко от дома, где жили дети. Глубина водоема составляет четыре метра. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам

В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются очевидцы, родители детей, руководство муниципального образования. С учетом собранных материалов будет дана оценка действиям должностных лиц муниципальных органов власти в части полноты и своевременности принятия мер по обеспечению безопасности купания населения в водоемах, расположенных на территории района.