Виктор Маслаков: Преображенский парк будет востребован у жителей всего Екатеринбурга

Преображенский парк в Академическом районе Екатеринбурга стал лидером голосования в конкурсе на благоустройство. За него проголосовали более 123 тысяч человек. На втором месте оказался летний парк "Уралмаш". За него было отдано более 94 тысяч голосов.

По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Средний Урал входит в десятку регионов страны с самой высокой активностью жителей. Реконструкция победивших в голосовании общественных территорий начнется в 2023 году.

Преображенский парк — один из самых больших городских парков в России — его территория составляет 50 га, а зона, которой необходимо благоустройство — более 30 га. Поэтому финансирование и работы по его развитию были разбиты на 2 этапа. В марте 2022 началось благоустройство первой половины парка — на участке от ул. Чкалова до ул. Мехренцева. И уже в этом году здесь будут высажены сотни деревьев и тысячи кустарников, появятся новые зоны отдыха, дорожки, освещение, скамейки и другие элементы благоустройства.

Для того, чтобы благоустройство не прервалось, чтобы не возникло ситуации, когда половина территории парка облагорожена, а вторая остается в первозданном виде, Преображенский парк был заявлен для голосования в 2022 году.

Преображенский парк выделяется своими масштабами и перспективами развития. Девелопер района (АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое", входит в ГК "КОРТРОС") с нуля создал абсолютно новое общественное пространство — в нем уже сформирована необходимая стартовая инфраструктура — создан многоуровневый ландшафт с перепадами высот, вело-пешеходный маршрут для прогулок, плотина и благоустроенная набережная реки Патрушиха, зоны для активного отдыха детей и взрослых, смотровые площадки.

Концепцию развития парка, а также дизайн-проект и рабочую документацию по заказу АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое" выполнило архитектурное бюро Archinform.

Общественный куратор Преображенского парка, депутат Законодательного собрания Свердловской области Виктор Маслаков отмечает, что парк будет востребован жителями всей уральской столицы, а не только одного района.

"Хочу поблагодарить всех, кто внёс свой вклад в эту важную победу Преображенского парка. В сердце Академического района создается по-настоящему масштабная территория, которая будет востребована жителями всего Екатеринбурга. Уже сейчас, еще до полноценного благоустройства, здесь регулярно проводятся мероприятия именно городского масштаба — в феврале парк стал главной площадкой Лыжни России, сейчас готовится к полномасштабному проведению Сабантуя, который соберет 40 тысяч участников. И нет никаких сомнений, что сегодняшняя победа — вклад в будущее всего Екатеринбурга", — сказал он.