Виктор Маслаков: Преображенский парк будет востребован у жителей всего Екатеринбурга  

04 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

США поставят Украине РСЗО HIMARS

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Дизайн-проект благоустройства &quot;Преображенского парка&quot; в Академическом районе Екатеринбурга (2021) | Фото: instagram.com/glava.ekb

Виктор Маслаков: Преображенский парк будет востребован у жителей всего Екатеринбурга  

Преображенский парк в Академическом районе Екатеринбурга стал лидером голосования в конкурсе на благоустройство. За него проголосовали более 123 тысяч человек. На втором месте оказался летний парк "Уралмаш". За него было отдано более 94 тысяч голосов.

По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Средний Урал входит в десятку регионов страны с самой высокой активностью жителей. Реконструкция победивших в голосовании общественных территорий начнется в 2023 году.

Преображенский парк — один из самых больших городских парков в России — его территория составляет 50 га, а зона, которой необходимо благоустройство — более 30 га. Поэтому финансирование и работы по его развитию были разбиты на 2 этапа. В марте 2022 началось благоустройство первой половины парка — на участке от ул. Чкалова до ул. Мехренцева. И уже в этом году здесь будут высажены сотни деревьев и тысячи кустарников, появятся новые зоны отдыха, дорожки, освещение, скамейки и другие элементы благоустройства.

Концепция развития Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга(2021)|Фото: ekburg.ru

Для того, чтобы благоустройство не прервалось, чтобы не возникло ситуации, когда половина территории парка облагорожена, а вторая остается в первозданном виде, Преображенский парк был заявлен для голосования в 2022 году.

Концепция развития Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга(2021)|Фото: ekburg.ru

Преображенский парк выделяется своими масштабами и перспективами развития. Девелопер района (АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое", входит в ГК "КОРТРОС") с нуля создал абсолютно новое общественное пространство — в нем уже сформирована необходимая стартовая инфраструктура — создан многоуровневый ландшафт с перепадами высот, вело-пешеходный маршрут для прогулок, плотина и благоустроенная набережная реки Патрушиха, зоны для активного отдыха детей и взрослых, смотровые площадки.

Концепцию развития парка, а также дизайн-проект и рабочую документацию по заказу АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое" выполнило архитектурное бюро Archinform.

Концепция развития Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга(2021)|Фото: ekburg.ru

Общественный куратор Преображенского парка, депутат Законодательного собрания Свердловской области Виктор Маслаков отмечает, что парк будет востребован жителями всей уральской столицы, а не только одного района.

"Хочу поблагодарить всех, кто внёс свой вклад в эту важную победу Преображенского парка. В сердце Академического района создается по-настоящему масштабная территория, которая будет востребована жителями всего Екатеринбурга. Уже сейчас, еще до полноценного благоустройства, здесь регулярно проводятся мероприятия именно городского масштаба — в феврале парк стал главной площадкой Лыжни России, сейчас готовится к полномасштабному проведению Сабантуя, который соберет 40 тысяч участников. И нет никаких сомнений, что сегодняшняя победа — вклад в будущее всего Екатеринбурга", — сказал он.

Теги: Виктор Маслаков, Преображенский парк, Академический



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети