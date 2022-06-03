Суд в июне рассмотрит ходатайство экс-главы Челябинска Тефтелева об изменении вида колонии

10 июня Калининский районный суд рассмотрит ходатайство экс-главы Челябинска Евгения Тефтелева об изменении вида исправительного учреждения, назначенного для отбывания наказания по приговору суда. Соответствующая информация опубликована на сайте суда, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 28 октября 2020 года Центральный районный суд приговорил экс-главу Челябинска к 3 годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 млн руб. за получение взятки в особо крупном размере. Тефтелев был взят под стражу в зале суда. По версии следствия, в 2015-2019 гг. Тефтелев и еще один сотрудник мэрии Евгений Пашков получили взятку на сумму 2,5 млн руб. от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории Челябинска. 23 декабря Челябинский областной суд оставил без изменения по существу приговор экс-главе города. Такое же решение в апреле принял Седьмой кассационный суд.

В июле 2021 года Калининский районный суд прекратил производство по ходатайству адвоката экс-главы Челябинска об изменении вида исправительного учреждения с колонии строгого режима на колонию-поселение. Тефтелевым было отбыто менее двух третей срока назначенного наказания, необходимого для рассмотрения подобного вопроса.