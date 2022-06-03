Глава РАН потребовал от членов академии не оскорблять власть в СМИ

Глава Российской академии наук Александр Сергеев потребовал от членов РАН прекратить попытки выступать с оскорблениями власти в СМИ, бравируя при этом своим статусом членов академии, и заявил, что категорически не разделяет позиции "фронды" в её рядах.

"Я очень прошу всех членов РАН воздержаться от оскорбления власти", - сказал Сергеев на общем собрании академии в Москве, его слова приводит РИА Новости.

По словам Сергеева, РАН должна конструктивно взаимодействовать с властью, не оскорбляя её, "в том числе и в отдельных очень важных и резонансных обращениях через средства массовой информации, которые наносят сильнейший урон престижу Российской академии наук".

Глава РАН напомнил, что уже говорил об этом после того, как в феврале несколько академиков и членов-корреспондентов РАН высказались в свете специальной военной операции на Украине в открытом письме в одной из газет. Среди подписантов были, в частности, академики Роальд Сагдеев, Валерий Рубаков, Михаил Данилов, Ефим Хазанов, Сергей Стишов, члены-корреспонденты РАН Аскольд Иванчик и Елизавета Бонч-Осмоловская (они баллотировались в академики на нынешних выборах в РАН, но не прошли).

"Участвуют в подписании (открытых писем). Коллеги, несколько раз говорил – а зачем те, кто подписывают, пишут там "академик Российской академии наук"? Это зачем?" - сказал Сергеев. – РАН – государственная организация. Бравирование тем, что подписант является членом Российской академии наук, означает то, что государственная организация таким образом выражается в отношении власти".

По словам Сергеева, сам он не против выражения гражданской позиции.

"Но слушайте, пишите: "физик из Екатеринбурга", "химик из Новосибирска". Нет, (пишут) "физик, академик Российской академии наук". Подумайте, что вы делаете! Я категорически не разделяю позицию этой фронды", - подчеркнул Сергеев.