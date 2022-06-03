Глава ГУ МЧС по Москве госпитализирован с инфарктом после пожара в бизнес-центре

04 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

США поставят Украине РСЗО HIMARS

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Москва
Пожар в бизнес-центре &quot;Гранд Сетунь Плаза&quot; на улице Горбунова в Москве (2022) | Фото: МЧС России

Глава ГУ МЧС по Москве госпитализирован с инфарктом после пожара в бизнес-центре

Начальника главного управления МЧС по Москве Сергея Желтова госпитализировали с инфарктом после пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза".

"Обстановка на месте спровоцировала обширный инфаркт", - сообщил замминистра МЧС Илья Денисов.

Всего за медицинской помощью обратились два человека, уточнил он.

Ранее сообщалось, что из горящего бизнес-центра "Гранд Сетунь Плаза" в Москве спасены более 120 человек. Площадь возгорания возросла до 1,1 тысячи квадратов. На место ЧП направлены вертолеты Ка-32. В в 12:32 пожар полностью ликвидировали.

Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, причиной возгорания мог стать поджог, также рассматриваются и другие версии.

Теги: пожар, бизнес-центр, инфаркт, глава ГУ МЧС по Москве



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.06.2022 11:15 Мск Из горящего бизнес-центра в Москве спасены более 120 человек
Ранее 03.06.2022 10:26 Мск В Москве тушат крупный пожар в бизнес-центре, в здании остаются люди


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети