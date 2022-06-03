Глава ГУ МЧС по Москве госпитализирован с инфарктом после пожара в бизнес-центре

Начальника главного управления МЧС по Москве Сергея Желтова госпитализировали с инфарктом после пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза".

"Обстановка на месте спровоцировала обширный инфаркт", - сообщил замминистра МЧС Илья Денисов.

Всего за медицинской помощью обратились два человека, уточнил он.

Ранее сообщалось, что из горящего бизнес-центра "Гранд Сетунь Плаза" в Москве спасены более 120 человек. Площадь возгорания возросла до 1,1 тысячи квадратов. На место ЧП направлены вертолеты Ка-32. В в 12:32 пожар полностью ликвидировали.

Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, причиной возгорания мог стать поджог, также рассматриваются и другие версии.