04 Июня 2022
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Общество Свердловская область
строительство кран (2007) | Фото: Накануне.ru

В Екатеринбурге сторож украл башенный кран за 15 млн и сдал в металлолом за 150 тысяч

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о хищении башенного крана. За имущество стоимостью в миллионы рублей похититель выручил лишь несколько десятков тысяч.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, главным фигурантом оказался ранее судимый уроженец Саратовской области. Мужчина работал единственным сторожем на площадке, где хранилось имущество одного из крупных застройщиков Екатеринбурга. Там он приметил лежавший в разобранном виде башенный кран. Сторож решил украсть его и сдать в металлолом.

К делу он привлек нескольких сообщников, которым не рассказал, для чего на самом деле нужно вывезти кран с охраняемой площадки. Аферист объяснил, что оборудование якобы списали, а участок надо освободить. В итоге с февраля по март 2022 года кран был полностью разрезан и вывезен в пункты приема металла.

После расчета со всеми неосведомленными подельниками у злоумышленника остался его так называемый "заработок" в 150 тысяч рублей. При этом реальная стоимость похищенного крана составляла более 15 млн рублей.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Орджоникидзевский районный суд уральской столицы.

Теги: кран, суд, металлолом, Екатеринбург



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