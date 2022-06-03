Фургалу вызвали скорую во время судебного заседания

Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу стало плохо на заседании суда, ему вызвали скорую помощь.

"Он храбрится, но самочувствие очень плохое, подозрение на ковид", - сообщил РИА Новости его адвокат Борис Кожемякин.

После осмотра врачей суд решит, сможет ли экс-губернатор продолжать участие в заседании.

В апреле Люберецкий городской суд Московской области продлил срок ареста Фургалу. Он будет находиться под стражей до 28 июля.

Фургала обвиняют в организации убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского. Эпизоды относятся к 2004-2005 гг. Сам Фургал вины в этих преступлениях не признает и считает свое дело политически мотивированным.