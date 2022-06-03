Ural Music Night отменил легендарную рок-оперу "Иисус Христос – суперзвезда"

Легендарная рок-опера "Иисус Христос – суперзвезда", которая должна была прогреметь на Площади 1905 года во время Ural Music Nigh, отменена.

Как сообщают организаторы фестиваля, по техническим причинам показ не сможет состояться. Однако на этой же площадке Пермский академический Театр-Театр сыграет хит своего репертуара и одну из самых романтичных историй мировой литературы – мюзикл о вере и любви "Алые паруса".

Напомним, что в центре Екатеринбурга 24 числа с 19.00 до 23.00 также выступят "Екатерининский оркестр" и хор Sinara Singers. Вместе они исполнят ADIEMUS Карла Дженкинса.

Всего на "Уральскую ночь музыки" поступило больше 2 тысяч заявок, в том числе из Украины. Вход на фестиваль будет свободным.