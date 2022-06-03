04 Июня 2022
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ЕГЭ-2017 (2017) | Фото: postupi.online

Челябинского школьника удалили с ЕГЭ из-за шпаргалки

В Челябинской области школьника удалили с ЕГЭ по профильной математике из-за обнаружения письменных заметок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минобразования.

"Во всех аудиториях, задействованных для проведения ЕГЭ, велось видеонаблюдение в онлайн-режиме. С экзамена был удален один участник за обнаружение письменных заметок. В целом экзамен прошел в соответствии с требованиями порядка проведения ЕГЭ", – рассказал директор Регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.

Всего ЕГЭ по профильной математике сдавали 6 тыс. 656 участников.

Теги: ЕГЭ, математика, шпаргалка,



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