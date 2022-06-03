04 Июня 2022
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Политика В России Украина ДНР и ЛНР
(2003) | Фото: Накануне.ru

В Кремле высказались о дате референдумов в Донбассе и на Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался о дате референдумов в Донбассе и на Украине.

"Понимания насчёт временных рамок возможного проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях по вхождению в состав РФ нет", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее в Кремле заявили, что проведение референдума о вхождении Донбасса в РФ в нынешних условиях вряд ли возможно. По словам пресс-секретаря президента России, для начала нужно обеспечить безопасность республик.

"Для этого необходимо желание и решение самих людей и необходимо создать условия", - сказал Песков.

Теги: ДНР, ЛНР, Херсонская область, Запорожская область. референдум



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