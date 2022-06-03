04 Июня 2022
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Происшествия Свердловская область
подростки на озере Малый Исток (2022) | Фото: УМВД России по г. Екатеринбургу

Следователи организовали проверку после смерти подростка на озере Малый Исток

По факту смерти 14-летнего подростка на озере Малый Исток, проводится процессуальная проверка. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

На данный момент опрашиваются очевидцы случившегося и родственники несовершеннолетнего. Проводится судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.

В УМВД России по Екатеринбургу с Накануне.RU поделились деталями произошедшего. Предварительно установлено, что в тот день группа детей 2008-2010 годов рождения без сопровождения взрослых отправились к гидротехническим сооружениям. Несмотря на низкую температуру воды, подростки все же решили искупаться. Погибший не имел достаточных навыков плавания, но все равно прыгнул в воду. Ситуация осложнялась также сильным течением.

подростки на озере Малый Исток(2022)|Фото: УМВД России по г. Екатеринбургу

"Сообщение о трагическом инциденте поступило в полицию накануне около 15.30. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции № 6 Октябрьского района, а также руководство городского отдела по делам несовершеннолетних. В ходе исследования акватории к 18.00 тело погибшего было извлечено сотрудниками МЧС. Ранее сотрудниками полиции и другими субъектами профилактики неоднократно доводилась информация о необходимости ограничить бесконтрольное нахождение детей на водоемах. К сожалению, в данном случае законные представители не знали, где находится их ребенок", - рассказали в пресс-службе.

Полиция призывает родителей тщательно следить за несовершеннолетними детьми и не допускать их к воде без постоянного контроля со стороны взрослых.

Теги: Малый Исток, СКР, МВД, подросток, смерть, озеро



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