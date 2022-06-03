Зеленский предоставил Невзорову украинское гражданство "за выдающиеся заслуги"

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил гражданство Украины российскому журналисту Александру Невзорову (признан в РФ физлицом-иноагентом) и его супруге. Об этом сообщил советник главы украинского МВД Антон Геращенко.

По его словам, супругам Невзоровым предоставлено гражданство "за выдающиеся заслуги перед страной", передает РИА Новости.

В марте Следственный комитет РФ возбудил на Невзорова уголовное дело по статье о публичном распространении фейков о действиях ВС РФ на Украине (поводом стал пост о Мариуполе). 4 мая МВД России объявило в уголовный розыск журналиста. Он был заочно арестован российским судом.