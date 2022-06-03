04 Июня 2022
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Общество Свердловская область
маска, такси, антиковидные ограничения, масочный режим (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Среднем Урале отменен масочный режим

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал постановление об отмене масочного режима на территории региона.

Начиная с 4 июня жители области могут больше не носить маски в общественных местах, транспорте, такси и на паковках. Сотрудники также могут отказаться от масок на рабочем месте.

Напомним, что о скорой отмене режима департамент информполитики сообщил еще вчера. Масочный режим является последним ограничением по противодействию коронавирусу, оставшимся на Среднем Урале. Перед майскими праздниками его также ослабили, оставив необходимость носить маски только в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях в них, где при определенных условиях может одновременно находиться более 50 человек.

Теги: масочный режим, отмена



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