04 Июня 2022
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Цены на молоко (2021) | Фото: Накануне.RU

Импортозамещение наоборот: свердловские молочники будут закупать упаковку в Китае

Свердловские переработчики молока планируют закупать упаковку для своей продукции в Китае.
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Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, поиск новой упаковки связан с тем, что единственный производитель необходимой тары в России, завод в Лобне Московской области, сократил ассортимент продукции. Варианты поставок картонной фольгированной упаковки других поставщиков начали прорабатывать, когда на предприятиях Среднего Урала были запасы материала.

"Упаковка "Тетра Топ" (один из видов упаковки бренда "Тетра Пак") на предприятиях по переработке молока в общем объеме реализации занимает 10%. Замену этой упаковке нашли в Китае. Образцы получили, опробовали, результатами довольны. Заключили договоры, первую поставку ожидаем в июне. Продукцию также будем разливать в пластиковые бутылки", - отметил председатель Союза предприятий по переработке молока Свердловской области Игорь Пехотин.

Кроме этого, предприятия продолжат использовать и российскую упаковку: пленку для молока, пластиковые стаканчики для сметаны и йогурта, фольгу для масла и творога.

Напомним, ранее свердловские молочники заявляли, что столкнулись с огромными трудностями из-за роста цен на сырье и упаковку. По их мнению, увеличения властями субсидии на 50 копеек будет недостаточно для поддержки отрасли.

Теги: молоко, упаковка, Китай, переработчики, производство



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