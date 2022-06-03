04 Июня 2022
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

На Ямале судят ДПСника за коррупционные преступления

В Ноябрьске перед судом предстанет бывший инспектор ДПС, обвиняемый в совершении коррупционных преступлений по ч.3 с.159 УК РФ и ч. 3 ст. 290 УК РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

По данным следствия, в прошлом году в Ноябрьске двое представителей коммерческой фирмы предложили знакомому ДПСнику за деньги обеспечить проезд тяжеловесных и крупногабаритных автомобилей по дорогам Ямала. Разрешения на такие поездки у них не было.

"Сотрудник полиции, согласившись с поступившим предложением, периодически сообщал взяткодателям недостоверную информацию о том, что он, используя свое служебное положение, якобы обеспечил беспрепятственный проезд их транспорту. Удостоверяясь, что автомобили беспрепятственно прошли по дорогам, мужчины передавали сотруднику полиции денежные средства в размере от 10 до 15 тысяч рублей.В ходе предварительного следствия выявлен еще один эпизод преступной деятельности, когда инспектор ДПС, находясь на дежурстве, действительно обеспечил беспрепятственный проезд транспорта и не пресек правонарушения, совершаемые водителями крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств, осуществлявших движение в отсутствии специальных разрешений. За это он также получил от представителей коммерческой организации вознаграждение в виде взятки в размере 15 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Преступление выявлено сотрудниками УЭБиПК УМВД России по ЯНАО. В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде залога, а также запрета на определенные действия, в том числе запрета выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения.

Действия обоих взяткодателей квалифицированы по п. "а" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору).

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Теги: ДПС, взятка, автомобиль



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