Кадыров после встречи с Шойгу: Спецоперация на Украине пойдет в ускоренном темпе

Министр обороны РФ Сергей Шойгу определил новые задачи, которые подразумевают улучшение тактики в ходе специальной военной операции России на территории Украины.

Об этом после встречи с министром сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По словам руководителя региона, принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, спецоперация пойдет в более ускоренном темпе.

Ранее Кадыров заявил, что спецоперация на Украине идет по плану, хотя в начале были ошибки и недоработки.

Шойгу в конце мая, выступая на заседании совета министров обороны ОДКБ, сообщил, что наступление вооруженных сил России в ходе спецоперации на Украине замедляется сознательно, чтобы дать эвакуироваться мирным гражданам. Министр напомнил, что российские военные объявляют режимы тишины для того, чтобы мирные жители могли покинуть окруженные населенные пункты через гуманитарные коридоры.