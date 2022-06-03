В Екатеринбурге объявились мошенники, выдающие себя за сотрудников "Водоканала"

Полиция и мэрия Екатеринбурга предупреждают о новом виде мошенничества с участием псевдосотрудников МУП "Водоканал".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, аферисты, представляясь сотрудниками службы контроля Водоканала, обходят квартиры и интересуются качеством воды. В случае жалоб злоумышленники навязывают жильцам покупку дорогостоящих очистных фильтров.

Так, жители одного из домов Октябрьского района уральской столицы заметили у себя в подъезде двух женщин в спецодежде. В ответ на просьбу показать документы незнакомки сразу ретировались.

В МУП "Водоканал" уже заявили, что они не имеют отношения к таким визитам. Сотрудники предприятия всегда носят при себе необходимые документы и специальную униформу.

"Наши сотрудники уже подготовили официальное письмо для управляющих компаний и предупредили специалистов управления жилищного и коммунального хозяйства администрации Екатеринбурга об этой проблеме. Также мы собираемся информировать о случаях мошенничества прокуратуру. Просим неравнодушных жителей предупредить соседей и, если есть возможность, распечатать и разместить информацию в ваших домах", - отметили в МУП.

В полиции, в свою очередь, призывают не пускать в свои квартиры посторонних, в том числе тех, кто представляется сотрудниками бытовых служб и предлагает различные услуги.