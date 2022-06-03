Администрацию района на Южном Урале через суд обязали убрать ворота на въезде к озеру Увильды

Администрацию Аргаяшского района через суд обязали демонтировать металлические ворота, установленные на пути к озеру Увильды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Въезд на улицу Радоновая в поселке Увильды ограничен металлическими воротами, в результате чего создано препятствие дорожному движению. Свободный проход граждан по улице, как и беспрепятственный проезд транспортных средств по дороге, не обеспечены.

Ворота являются самовольной установкой. При этом дорога общего пользования местного значения и является собственностью Аргаяшского района.

Челябинский областной суд оставил решение районного суда без изменения.